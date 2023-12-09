Жуков назвал словоблудием решение МОК допустить российских атлетов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» отреагировал на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Они ничего нового не объявили. Отбор проходит по правилам, установленным международными федерациями, а большинство из них не допускают наших спортсменов до соревнований. Не вижу здесь ничего нового. Как были дискриминационные условия в отношении наших спортсменов, так и остались. Это просто словоблудие. Как можно поехать, если ты не отобрался? Условия, которые они выставляют, абсолютно неприемлемые», — сказал Жуков «СЭ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

8 декабря МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.