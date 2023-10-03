В Париже цены на проживание в отелях выросли более чем в 3,5 раза перед Олимпиадой 2024 года

В Париже более чем в 3,5 раза выросла стоимость аренды комнат в отелях в преддверии летних Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице в 2024 году, пишет Bloomberg.

«Мы рекомендуем заранее планировать поездки, чтобы обеспечить себя комнатами в отелях до того, как их предложение станет ограниченным», — сообщили в туристической компании Expedia Group.

Средняя стоимость более доступных вариантов проживания во время Олимпиады в Париже будет 500-600 долларов. Ранее за эту же сумму можно было пользоваться услугами повышенной комфортности.