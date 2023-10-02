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Сегодня, 21:15

Глава МОК Бах ответил на обвинения в двойных стандартах в вопросе дискриминации российских спортсменов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Томас Бах.
Фото Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о двойных стандартах в вопросе дискриминации спортсменов из России.

По его словам, организация стремится уважать права атлетов из всех стран, поэтому пытается найти подходы к допуску спортсменов из государств, находящихся в состоянии конфликта.

«Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто: с одной стороны, наша миссия — объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия еще более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта, потому что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда бы международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию, это были бы просто хорошие соревнования. Но если вы соревнуетесь в состоянии конфликта, то это означает, что вы стараетесь найти выход как минимум одним способом, в обстановке, где все соблюдают одинаковые для всех спортсменов правила», — приводит ТАСС слова Баха.

Глава МОК отметил, что организацию обвиняют в том, что санкции по отношению к россиянам — более строгие по сравнению к атлетам из других стран, которые находятся в состоянии конфликта. По словам Баха, жесткость санкций, примененных к спортсменам из России вызвана беспрецедентностью ситуации, связанной с нарушением олимпийского перемирия.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до участия в международных турнирах.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

МОК до сих пор не принял решение по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены будут допущены до участия в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Сергей Лавров, Томас Бах, Станислав Поздняков. Россия атакует Баха. Президент МОК вызывает гнев на самых разных уровнях

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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