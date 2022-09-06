Мутко: «Российским спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде 2024 года»

Мутко заявил, что российским спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде 2024 года

Бывший министр спорта России Виталий Мутко заявил, что российским спортсменам нужно настраиваться и готовиться к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Российским спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде 2024 года, — приводит слова Мутко ТАСС. — Основные отборочные соревнования стартуют в феврале. Надеюсь, российские спортсмены будут принимать участие».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.