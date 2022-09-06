Мутко: «Российским спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде 2024 года»
Мутко заявил, что российским спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде 2024 года
Бывший министр спорта России Виталий Мутко заявил, что российским спортсменам нужно настраиваться и готовиться к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
«Российским спортсменам надо настраиваться и готовиться к Олимпиаде 2024 года, — приводит слова Мутко ТАСС. — Основные отборочные соревнования стартуют в феврале. Надеюсь, российские спортсмены будут принимать участие».
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Источник: https://tass.ru/sport/15658779
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