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6 сентября, 20:04

Ирина Винер: «У нас ни на одну долю секунды не останавливалась подготовка не только к Олимпийским играм»

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, готовится ли национальная команда к Олимпийским играм-2024 в Париже.

— У нас ни на одну долю секунды не останавливалась подготовка не только к Олимпийским играм, но и мы стараемся модернизировать всю художественную гимнастику, чтобы она не выглядела неолимпийским видом спорта, а была в соответствии с принципом Пьера Кубертена «Выше, сильнее, быстрее», чего в последнее время мы в мировой художественной гимнастике не наблюдаем. Мы модернизировали всю программу, у нас молодые девочки готовятся по российским правилам, которые на две головы — а, может быть, и на все четыре — выше теперешних правил международной федерации.

Те, кто готовятся к Олимпиаде, они тоже свои программы поусложняли. Но, к сожалению, там есть такие препоны, которые не дают возможности больше усложнить. Мы прикладываем максимум усилий. Каждое упражнение для нас имеет значение. Мы за чистоту хореографии и стабильность. Всего этого мы сейчас в мире не наблюдаем. Поэтому в этом отношении нас все равно никто не догонит. Кроме этого, у нас еще идут спектакли. Мы работаем даже больше, чем при подготовке к чемпионату мира.

— Вы верите, что в 2024 году мы будем выступать на Олимпиаде?

— Вера, надежда, любовь — это не пустые слова. Мы верим. Если Олимпиады не будет, то будут какие-то альтернативные соревнования, как, например, Спартакиада. Мы проведем такие спортивные соревнования, чтобы весь мир увидел настоящую художественную гимнастику, — сказал Ирина Винер Metaratings.ru.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены продолжают подготовку к Олимпиаде-2024 во Франции, а в случае запрета Россия может провести альтернативные соревнования.

Источник: https://metaratings.ru/news/viner-ob-uchastii-rossiyskikh-sportsmenov-v-olimpiade-2024-ya-ne-prorok-eto-vopros-k-gospodu-bogu-1354469/
Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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