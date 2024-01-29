Работники метро Парижа объявили о забастовке до конца Олимпиады-2024

Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) направил письмо главе Автономного агентства парижского транспорта (RATP) Жану Кастексу о намерении провести забастовку с 5 февраля до 9 сентября 2024 года.

«Забастовка касается всех сотрудников RATP. Предупреждение направлено вследствие невозможности прийти к согласию 29 января на встрече профсоюза с руководством касательно недостаточных мер в отношении зарплат в 2024 году», — цитирует РИА «Новости» заявление профсоюза.

В столице Франции функционируют 14 линий метрополитена. Отдельные ветки линий метро ежедневно закрываются из-за различных поломок, вызывая перегруз пассажиров на других участках.

Французские таксисты также проводят акции протестов в связи с запретом на проезд по выделенной линии во время проведения Олимпиады.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции. Всего будет задействовано 36 спортивных объектов, 14 из них находятся в радиусе 10 км от Олимпийской деревни, которая расположена в 15 минутах езды от центра Парижа.