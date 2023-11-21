Бах: «Некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях»

Глава МОК Томас Бах прокомментировал попытки правительств стран влиять на решения об участии спортсменов в международных соревнованиях.

«Мы, к сожалению, должны осознавать, что некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях», — цитирует Баха ТАСС.

Ранее сообщалось, что ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

12 октября МОК временно отстранил от работы Олимпийский комитет России.