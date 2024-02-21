Далалоян: «Маловероятно, что мы увидим кого-то из гимнастов на Олимпийских играх»

Российский гимнаст Артур Далалоян в комментарии для «СЭ» высказался о критериях допуска к Олимпийским играм.

«Действительно, критерии просто недопустимые для нас. Конечно, на таких условиях мы не можем участвовать. Я думаю, маловероятно, что мы увидим кого-то из гимнастов на Олимпийских играх», — сказал Далалоян «СЭ».

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.