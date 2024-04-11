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Сегодня, 11:14

Журова полагает, что МОК уволит сотрудников пресс-службы после разговора Баха с пранкерами

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен уволить сотрудников пресс-службы после разговора главы организации Томаса Баха с российскими пранкерами.

Ранее пранкер Алексей Столяров (Лексус) под видом высокопоставленного африканского политика связался по видеосвязи с Бахом. Он рассказал главе МОК, что в его стране отмечается праздник «святых Вована и Лексуса» и предложил ему произнести «молитву» в честь пранкеров.

«Они уволят свою пресс службу, другого тут предположить нельзя. Я видела и понимаю, какого же уровня политики, если они не распознали ситуацию. Там были Чебурашка, бутылка водки — все клише и атрибуты. Но они ничего особенного не говорили, кроме этой молитвы. А эта клятва или молитва... Тут вопрос к организации и их подчиненным, кому они молились? Понимаю, что выглядит позорно и то, что можно развести людей такого уровня. Они лишний раз констатировали то, что уже говорили ранее», — приводит ТАСС слова Журовой.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.

Источник: ТАСС
Светлана Журова
Томас Бах
МОК
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