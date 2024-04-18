Фетисов заявил, что при встрече припечатал бы президента МОК Баха к борту

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» высказался о президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

— Елена Вяльбе сказала, что никогда не пожмет руку Томасу Баху. Как бы вы повели себя при встрече с ним?

— Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов (смеется). Вопрос философский. Олимпийская хартия — документ, который подтверждает более чем столетнюю историю развития спорта. Там есть смысл и идеология: на Олимпиаду могут попасть только люди, которые прошли отбор. Это мероприятие, которое собирает у экранов четыре миллиарда людей. Какое еще мероприятие имеет такую аудиторию?

Олимпиада придумана, чтобы останавливать войны, а также решать вопросы во время затяжных конфликтов. Олимпийская хартия говорит о том, что политики на Играх быть не должно. Человек, который прошел отбор, должен становиться частью этого праздника. Это традиции, которые заложены отнюдь не Бахом и не его «дебилами». Кстати, я полностью поддерживаю термин Сергея Викторовича Лаврова (министра иностранных дело РФ. — Прим. «СЭ»), который этим словом определил некомпетентность мировой дипломатии.

Томас Бах сам олимпийский чемпион. В мире множество конфликтов. В свое время звучали предложения внести в Хартию пункт о том, что участники военного конфликта не могут выступать на Олимпиаде. Но тогда это была бы очередная политическая организация, а не спортивное мероприятие. Спорт же, наоборот, должен объединять людей и строить мосты.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.