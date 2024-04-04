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Журова — об Олимпийских играх по киберспорту: «Видимо, в МОК услышали про Игры будущего»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что думает о возможном проведении Олимпийских киберспортивных игр под эгидой МОК.

«Видимо, в МОК услышали про Игры будущего и увидели перспективу в киберспортивном сегменте. Поэтому понятно, почему им захотелось взять под свое крыло и киберспорт тоже. Но рассуждая на тему киберспортивной Олимпиады не стоит забывать, что МОК — это история без денег. Они, наверное, могут поддержать такие Игры, но они же обязательно должны быть коммерческими. Если там не будет денег, то туда тогда никто не приедет. Ради чего? Ради того, что кто-то может выиграть Киберолимпиаду? Поверьте, серьезным киберспортсменам это не нужно. Я неоднократно общалась с людьми из этой сферы, поэтому не понаслышке знаю, что у них очень жесткая среда в вопросах материальной составляющей», — цитирует Журову Legalbet.gg.

Первый в истории международный мультиспортивный турнир Игры будущего проходил с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Соревнования были поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Источник: Legalbet
Светлана Журова
МОК
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