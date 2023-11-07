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Сегодня, 00:11

Журова: «Есть вероятность, что решение CAS будет принято в нашу пользу»

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о том, что Спортивный арбитражный суд (САS) зарегистрировал апелляцию ОКР на отстранение, вынесенное ранее Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Есть вероятность, что решение будет принято в нашу пользу. Еще когда МОК представил свою позицию по Израилю с упоминанием недопустимости дискриминации спортсменов, я сразу сказала, что сейчас наилучший момент для того, чтобы подать апелляцию. Основываясь на этих тезисах МОК, можно в суде заявить о двойных стандартах и предъявить свои аргументы. Тем более, что в Олимпийскую хартию внесены изменения, в которых говорится о доступности спорта для всех. А нашим атлетам, получается, он доступен не в полной мере. То есть, МОК декларирует одно, а делает другое.

Во-вторых, в судах принято использовать прецедентное право, когда в схожих ситуациях принимаются одинаковые решения. К сожалению, МОК считает, что наш случай особый и отличается от конфликта Израиля и Палестины. Но в чем заключается разница, совершенно непонятно. Поэтому у нас есть доводы, которые можно предъявить в Спортивном арбитражном суде», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/othersports/11281610-zhurova-ocenila-veroyatnost-spravedlivogo-verdikta-po-apellyacii-olimpijskogo-komiteta-rossii-na-reshenie-mok-o-svoem-otstranenii.html
Светлана Журова
МОК
ОКР
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