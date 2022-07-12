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Тарасова — о высказывании Риди: «Они хотят убить наш спорт, и в особенности фигурное катание»

Тарасова отреагировала на высказывание члена МОК Риди о маловероятном участии россиян в Олимпиаде-2024
Александра Ланцетова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и члена МОК Крэйга Риди о том, что участие российских спортсменов на Олимпиаде-2024 маловероятно.

«Спасибо, конечно, за такое прекрасное с его стороны заявление за несколько лет до Олимпийских игр. Они хотят убить наш спорт, в особенности фигурное катание. Давайте посмотрим как он будет выглядеть без нас. Мы очень сильные соперники, мы много лет двигаем фигурное катание вперед, и в одиночном, и в парном, и в танцах на льду. Поэтому тяжело осознавать, что уже за несколько лет до Олимпийских игр человек предупреждает о нашем отсутствии на них. Человек уже знает, что ему надо делать на своей работе. Я бы хотела, чтобы с его детьми, поступили точно так же. Они лишают детей 12-13 лет возможности участвовать в соревнованиях, в юниорских чемпионатах мира и международных стартах. Вот пусть и с их детьми такой же умный дядя, как он, поступает так же», — сказала Тарасова «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Татьяна Тарасова
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