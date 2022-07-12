Хоркина верит, что российские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала высказывание члена МОК Крейга Риди о том, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года маловероятно.

«Я бы все-таки хотела услышать официальное заявление президента МОК по вопросу участия российских и белорусских спортсменов на отборочных турнирах к Олимпиаде и на самих Играх. Конечно, их участие в международных соревнованиях кому-то не нравится, кто-то даже радуется этому, потому что это конкуренция: наши спортсмены одни из самых сильных. Осталось совсем чуть-чуть до Олимпийских игр, надо знать официальную позицию, в кусты прятаться не следует. Я верю и очень надеюсь, что наши спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024. Я не понимаю, как вообще Олимпийские игры могут пройти без сильнейших спортсменов планеты. Для меня это загадка», — сказала Хоркина «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.