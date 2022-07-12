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Валуев прокомментировал высказывание члена МОК о маловероятном участии россиян в Олимпиаде-2024

Иван Шитик
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на высказывание члена МОК Крейга Риди о том, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года маловероятно.

«Чтобы не углубляться в характеристики давно уже недружественного нам МОК, скажу: все будет так, как скажет сюзерен. А он сегодня, пусть даже незаконно, твердо намерен доказывать миру свою гегемонию, даже стреляя себе в голову.

Выглядеть это будет нелепо — как если бы кто-то затыкал рот человеку в приступе астмы, потом же обвинял этого человека в нежелании дышать», — сказал Валуев «РБ Спорт».

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), почетный член МОК Крэйг Риди считает, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valuev-prokommentiroval-vy-skazy-vanie-chlena-mok-o-maloveroyatnom-uchastii-rossiyan-v-olimpiade-2024/
Олимпиада
Крейг Риди
Николай Валуев
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