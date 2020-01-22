Юношеская Олимпиада объявлена закрытой

Президент МОК Томас Бах объявил о закрытии зимних юношеских Олимпийских игр-2020. Соревнования проходили в Лозанне с 9 по 22 января.

Сборная России впервые в истории выиграла медальный зачет зимней юношеской Олимпиады. На счету россиян 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград. Вторыми стали хозяева Игр сборная Швейцарии (10 — 6 — 8), тройк замкнули японцы (9 — 7 — 1).

Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия стал керлингист Николай Лысаков. Он взял бронзу в командном турнире и серебро в смешанных дуэтах.