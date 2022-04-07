Всемирная ассоциация олимпийцев отказалась поддержать отстранение россиян от соревнований

Исполнительный комитет Всемирной ассоциации олимпизма (ВАО) провел встречу, на которой обсуждалось отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

На встрече было решено, что основные принципы олимпизма должны всегда соблюдаться и что право олимпийцев и спортсменов на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться.

В ВАО убеждены, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно. Мировые спортсмены отказались поддержать отстранение россиян от соревнований.