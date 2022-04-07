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Сегодня, 08:29

Всемирная ассоциация олимпийцев отказалась поддержать отстранение россиян от соревнований

Виктория Кравченко
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Всемирная ассоциация олимпийцев отказалась поддержать отстранение россиян от соревнований.
Фото Global Look Press

Исполнительный комитет Всемирной ассоциации олимпизма (ВАО) провел встречу, на которой обсуждалось отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

На встрече было решено, что основные принципы олимпизма должны всегда соблюдаться и что право олимпийцев и спортсменов на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться.

В ВАО убеждены, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно. Мировые спортсмены отказались поддержать отстранение россиян от соревнований.

Источник: https://olympians.org/news/1675/woa-upholds-athletes-right-to-compete-and-launches-ukraine-appeal/
Олимпиада
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