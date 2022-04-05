«Я считаю, что это на его совести». Матыцин прокомментировал слова министра спорта Польши

Министр спорта России Олег Матыцин во время церемонии открытия фотовыставки «Мы вместе. Спорт» прокомментировал заявление министра спорта Польши.

«Я считаю, что это на его совести. Он показал еще раз, что высказывания политизированные. Польша обладает большой историей, спортивным опытом, — отметил Матыцин. — Человек, который руководит такой отраслью, должен быть более образованным, стратегически мыслящим и приверженным к истинным олимпийским ценностям. Мы не комментируем.

Сейчас мы сосредоточены на том, как нас усилить свою систему спорта. У нас огромные ресурсы. Это период будем использовать для того, чтобы проанализировать все возможности, изменить формат соревнований. Мы приглашаем для участия все дружественные страны. Уверен, что позиция государственных деятелей должна быть направленна на то, чтобы спорт был инструментом построения мира, взаимопонимания".

Напомним, министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что необходимо исключить всех россиян из Международного олимпийского комитета и всех международных спортивных федераций.