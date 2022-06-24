МОК: каждый вид спорта будет сам решать вопрос участия трансгендеров в соревнованиях

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что международные спортивные федерации будут сами регулировать вопрос участия трансгендеров в соревнованиях.

«Как вы знаете, эта ситуация очень сложная и спорная. Решая ее, мы должны сохранять баланс между инклюзивностью и справедливостью. Но в чем мы уверены, так это в том, что каждый вид спорта должен сам определять, в каких случаях спортсмен получает то или иное преимущество. Поэтому мы оставили границы, позволяющие видам спорта самим определять политику и принимать решения. Мы не можем распространить одно решение на все виды спорта или дисциплины, иначе столкнемся с серьезной критикой», — цитирует Адамса ТАСС.

Ранее в FINA ввели новые стандарты для трансгендеров. А Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.