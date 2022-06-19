В FINA ввели новые стандарты для трансгендеров

Международная федерация плавания (FINA) утвердила новые правила для участия трансгендеров в соревнованиях под своей эгидой, сообщает пресс-служба организации.

Согласно политике инклюзивности Федерация предполагает, что для участия в женских соревнованиях спортсмены-трансгендеры должны завершить переход к моменту начала полового созревания. К 12 годам уровень тестостерона в их организме не должен превышать 2,5 наномолей на литр.

Новые стандарты приняли в воскресенье, 19 июня на внеочередном конгрессе FINA в Будапеште. Их поддержал 71 процент делегатов.