Поздняков прокомментировал рекомендацию МОК не допускать российских спортсменов на соревнования

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение российский и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на церемонии открытия Всероссийского олимпийского дня в Курске.

«Барон Пьер де Кубертен заложил основы олимпийского движения, он хотел через спорт и физическое развитие сделать человечество человечнее, — цитирует ТАСС Позднякова. — Мы поддерживаем ценности дружбы, уважения и стремления к совершенству. К сожалению, многие международные федерации отошли от этих ценностей. Но, несмотря на то, что наши спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях, этих ценностей никогда и ни за что у них не отнять».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации одобрили рекомендации, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по различным видам спорта.