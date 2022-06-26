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Сегодня, 14:18

Поздняков прокомментировал рекомендацию МОК не допускать российских спортсменов на соревнования

Алексей Еремин
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение российский и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на церемонии открытия Всероссийского олимпийского дня в Курске.

«Барон Пьер де Кубертен заложил основы олимпийского движения, он хотел через спорт и физическое развитие сделать человечество человечнее, — цитирует ТАСС Позднякова. — Мы поддерживаем ценности дружбы, уважения и стремления к совершенству. К сожалению, многие международные федерации отошли от этих ценностей. Но, несмотря на то, что наши спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях, этих ценностей никогда и ни за что у них не отнять».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации одобрили рекомендации, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по различным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15036635
Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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