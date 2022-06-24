Чусовитина считает, что обязана попробовать отобраться на Олимпийские игры-2022 в Париже

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, почему передумала завершать карьеру.

«Даже хорошо, что об отмене Азиатских игр стало известно не в последний момент. Я сразу для себя решила, что все равно хочу выступить в этом турнире, но задумалась и о том, что до Олимпиады в Париже останется меньше года и что было бы неправильно не попробовать отобраться на свои девятые Игры. Почему нет?» — цитирует Чусовитину RT.

Она добавила, что собирается выступить на Олимпийских играх-2022 года в Париже в опорном прыжке.

46-летняя спортсменка выступала на восьми Олимпиадах подряд, начиная с 1992 года. На счету Чусовитиной золото Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году и серебро Пекина-2008.