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Сегодня, 16:54

Чусовитина считает, что обязана попробовать отобраться на Олимпийские игры-2022 в Париже

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Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, почему передумала завершать карьеру.

«Даже хорошо, что об отмене Азиатских игр стало известно не в последний момент. Я сразу для себя решила, что все равно хочу выступить в этом турнире, но задумалась и о том, что до Олимпиады в Париже останется меньше года и что было бы неправильно не попробовать отобраться на свои девятые Игры. Почему нет?» — цитирует Чусовитину RT.

Она добавила, что собирается выступить на Олимпийских играх-2022 года в Париже в опорном прыжке.

46-летняя спортсменка выступала на восьми Олимпиадах подряд, начиная с 1992 года. На счету Чусовитиной золото Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году и серебро Пекина-2008.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1018347-chusovitina-olimpiada-parizh
Оксана Чусовитина
Спортивная гимнастика
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