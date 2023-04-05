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Сегодня, 19:26

В МОК заявили, что лишение федераций господдержки нанесет ущерб украинским спортсменам

Мария Гусева
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В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на предложение Министерства молодежи и спорта Украины лишать спортивные федерации страны финансовой поддержки со стороны государства за участие их спортсменов в международных соревнованиях с россиянами и белорусами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на ситуацию, которую мир хочет остановить и которую так яростно осуждает МОК. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут выступать и в каких международных соревнованиях они должны принимать участие. В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества», — говорится в заявлении организации.

В конце марта член исполкома Национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов заявил, что украинские спортсмены откажутся от участия в отборочных соревнованиях к Олимпиаде 2024 в Париже, в которых будут выступать россияне.

Источник: https://tass.ru/sport/17458921
МОК
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