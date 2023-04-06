Поздняков уверен, что МОК пересмотрит решение о недопуске россиян к Олимпийским играм в Париже

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что сложности только сплотили российских спортсменов. Об этом он рассказал журналистам в зале пресс-конференций ОКР, где проходит вручение наград по итогам Игр-2022 в Пекине.

«Безусловно, этот год был сложным. Как показала практика, он сплотил нашу олимпийскую семью и дает возможность более уверенно смотреть в будущее. Сегодня наши оппоненты признают, что несправедливые санкции, принятые год назад, необходимо пересматривать. К сожалению, это делают не все. Но процесс начался, он необратим. До Олимпийских игр-2024 года, когда МОК рассмотрит возможность участия наших спортсменов, он пересмотрит несправедливые и неприемлемые условия», — сказал Поздняков.

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.