Украина призвала присоединиться к бойкоту по недопуску россиян к Олимпиаде

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встретился с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и призвал его присоединиться к бойкоту по недопуску атлетов из России и Белоруссии к Олимпиаде — 2024.

«Провел встречу с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ... Призвал Моринари Ватанабэ поддержать инициативу по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Ермака, которое он написал в своем Telegram-канале.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.