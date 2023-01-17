В МОК рассказали, что Россия все еще не может претендовать на телеправа на показ Олимпийских игр

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что в России и Белоруссии продолжает действовать запрет на распределение прав на показ ближайших Олимпийских игр.

«Распределение прав на СМИ в Российской Федерации и Белоруссии было приостановлено в рамках европейского тендерного процесса МОК, который был запущен 24 февраля 2022 года», — рассказали в пресс-службе МОК.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.