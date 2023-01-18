Журова — об отсутствии России в списках вещателей Олимпиады: «Пока это политика, потом будет коммерция»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на отсутствие России в списке вещателей Олимпийских игр.

«Нас пока нет в списках вещателей, но не факт, что потом они не захотят заработать денег. У тех, кто распространяет права на вещание, есть лишние деньги? Если потом все будет нормально с Россией, наших спортсменов допустят, и мы будем полноценно участвовать, тогда встанет вопрос о том, чтобы платить деньги и показывать игры. Это коммерция. Пока это политика, потом будет коммерция. Ну, а если наши выступать там не будут, то люди не станут платить за просмотр Олимпиады, где нет наших. Люди в России не поймут», — сказала Журова «СЭ».

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.