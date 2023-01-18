Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 11:28

Журова — об отсутствии России в списках вещателей Олимпиады: «Пока это политика, потом будет коммерция»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на отсутствие России в списке вещателей Олимпийских игр.

«Нас пока нет в списках вещателей, но не факт, что потом они не захотят заработать денег. У тех, кто распространяет права на вещание, есть лишние деньги? Если потом все будет нормально с Россией, наших спортсменов допустят, и мы будем полноценно участвовать, тогда встанет вопрос о том, чтобы платить деньги и показывать игры. Это коммерция. Пока это политика, потом будет коммерция. Ну, а если наши выступать там не будут, то люди не станут платить за просмотр Олимпиады, где нет наших. Люди в России не поймут», — сказала Журова «СЭ».

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

Олимпиада
Светлана Журова
1
Читайте также
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
СМИ сообщили о падении вертолета возле детского сада в Киевской области
Военный эксперт рассказал о слабых точках украинской обороны в Донбассе
В России появился кроссовер Volkswagen Jetta VS5 китайской сборки
Болгария с начала СВО тайно поставляла оружие и топливо на Украину
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МОК рассказали, что Россия все еще не может претендовать на телеправа на показ Олимпийских игр
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости