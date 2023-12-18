Тарасова считает условия МОК издевательскими

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об условиях допуска МОК для российских атлетов на Олимпиаду. Она не понимает, как к Играм можно было допустить всего шесть спорсменов из России.

«Как это понимать? Объявляют, что россияне поедут на Олимпиаду нейтральными спортсменами, а потом допускают шесть человек. И условия допуска МОК выдвинул издевательские, они там с ума все посходили, похоже», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.