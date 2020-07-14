Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада
Допинг

Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012. Его соперника дисквалифицировали за допинг

14 июля 2020, 10:40
Билял Махов. Фото wrestrus.ru.
Билял Махов. Фото wrestrus.ru.
Теги:

Международный олимпийский комитет (МОК) признал россиянина Биляла Махова чемпионом летнего Олимпиады-2012 в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт организации.

На Играх Махов выбыл в полуфинале и получил бронзовую медаль. Но в итоге оба финалиста были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. В связи с этим чемпионами признаны Махов и иранец Комейл Гасеми. Оба спортсмена получат золотые медали вместо бронзовых.

В феврале 2020 года россиянин был уличен в применении допинга — в его пробе был обнаружен гормон роста. Сам спортсмен позднее признал свою вину.

Ранее золото ОИ-2012 в вольной борьбе в весовой категории 120 кг принадлежало представителю Узбекистана Артуру Таймазову, а серебро — грузину Давиту Модзманашвили. Оба спортсмена были дисквалифицированы.

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир