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Путин выразил мнение, что продвижение спортивных ценностей должно происходить в форме диалога

15:56
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Президент России Владимир Путин заявил, что продвижение объединяющих мир спортивных ценностей должно происходить в форме конструктивного и доброжелательного диалога.

— Мы искренне рады приветствовать в России лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей международных спортивных организаций и выдающихся спортсменов, всех наших коллег, партнеров, которые так же, как и мы, заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы, — сказал цитируют «РИА «Новости» слова Путина с пленарного заседании форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Дальнее продвижение великих объединяющих мир спортивных ценностей — одна из ключевых задач нашей большой многонациональной спортивной семьи. И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный доброжелательный диалог.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191010/1559628429.html

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