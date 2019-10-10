Путин выразил мнение, что продвижение спортивных ценностей должно происходить в форме диалога

Президент России Владимир Путин заявил, что продвижение объединяющих мир спортивных ценностей должно происходить в форме конструктивного и доброжелательного диалога.

— Мы искренне рады приветствовать в России лидеров мирового спортивного сообщества, руководителей международных спортивных организаций и выдающихся спортсменов, всех наших коллег, партнеров, которые так же, как и мы, заинтересованы в успешном, уверенном развитии спорта, сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы, — сказал цитируют «РИА «Новости» слова Путина с пленарного заседании форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Дальнее продвижение великих объединяющих мир спортивных ценностей — одна из ключевых задач нашей большой многонациональной спортивной семьи. И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный доброжелательный диалог.