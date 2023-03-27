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Олимпиада

Сегодня, 11:45

Тардиф рассказал, может ли решение МОК сказаться на позиции ИИХФ в отношении России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем российского хоккея на международной арене.

«Может ли положительное решение МОК по отношению к России и Белоруссии сказаться на решении ИИХФ? Это может измениться в нашем олимпийском подходе. Но не на предстоящий сезон-2023/24», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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