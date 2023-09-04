Предварительное заседание по иску Шветского к Зеппельту запланировано на 28 сентября

Предварительное судебное заседание по иску врача сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту пройдет 28 сентября, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее он подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации. 11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».