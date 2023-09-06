Колобков поделился ожиданиями от работы Исинбаевой в комиссии спортсменов МОК

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о работе двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Жду от Исинбаевой, что она будет защищать не только интересы российских спортсменов, но и вообще всех — без какого-либо разделения по непонятным принципам. Отношение ко всем должно быть одинаковое. Как вы знаете, всего 120 членов в комиссии, поэтому любой голос важен. Если активно работать, можно многого добиться. Так что наличие даже одного человека в комиссии уже плюс», — приводит слова Колобкова РИА «Новости».

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев призвал Исинбаеву озвучить позицию российских спортсменов в МОК.

5 сентября стало известно, что легкоатлетка сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Также в составе комиссии остался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

41-летняя Исинбаева является членом организации с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов МОК сроком на 8 лет.