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Сегодня, 19:22

Поздняков заявил, что важно найти внебюджетный источник финансирования для ОКР

Виктория Кравченко
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Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что ОКР важно изыскать внебюджетный источник финансирования, который позволил бы воспитывать спортивный резерв.

«На данный момент ОКР лишен де-факто возможности выступать на Олимпийских играх, и маркетинговая стоимость снижается, нам не удалось продлить контракт с нашим спонсором. В таких условиях мы вынуждены сокращать наши проекты, штат сотрудников и финансирование федераций. Мы сталкиваемся с проблемой обеспечения спортивного резерва. Что касается поддержки действующих спортсменов, ОКР изыскал ресурсы для участников Олимпийских игр, которые были несправедливо отстранены от участия», — цитирует Позднякова ТАСС.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Источник: https://tass.ru/sport/19064681
Олимпиада
Станислав Поздняков
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