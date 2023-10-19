Поздняков заявил, что важно найти внебюджетный источник финансирования для ОКР

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что ОКР важно изыскать внебюджетный источник финансирования, который позволил бы воспитывать спортивный резерв.

«На данный момент ОКР лишен де-факто возможности выступать на Олимпийских играх, и маркетинговая стоимость снижается, нам не удалось продлить контракт с нашим спонсором. В таких условиях мы вынуждены сокращать наши проекты, штат сотрудников и финансирование федераций. Мы сталкиваемся с проблемой обеспечения спортивного резерва. Что касается поддержки действующих спортсменов, ОКР изыскал ресурсы для участников Олимпийских игр, которые были несправедливо отстранены от участия», — цитирует Позднякова ТАСС.