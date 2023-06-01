ОКР и РУСАДА подписали соглашение о сотрудничестве

Олимпийский комитет России (ОКР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под договором поставили генеральные директора организаций на церемонии открытия Международного форму юных олимпийцев.

«Основной задачей этого мероприятия было развитие антидопинговых мероприятий. Это очень важно в таком возрасте. Формирование олимпийского резерва невозможно без работы наших федераций во главе с РУСАДА. Мы это финансировали и будем финансировать, потому что юношеский спорт должен быть чистым, а победы — справедливыми», — цитирует ТАСС гендиректора ОКР Владимира Сенглеева.

Международный форум юных олимпийцев проходит в Москве с 1 по 2 июня.