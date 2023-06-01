В Москве открыли традиционный Форум юных олимпийцев

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков принял участие в торжественном открытии Международного форума юных олимпийцев, который проводится в Москве уже в пятый раз.

— Рад, что мы собрались на стадионе «Лужники», сердце спортивной России, — сказал участникам и гостям Поздняков. — Здесь, помимо прочего, проходили соревнования Олимпийских игр-1980, финал чемпионата мира по футболу пять лет назад. А сейчас тут находятся наши будущие олимпийцы и гости из девяти зарубежных стран. Для нас большая честь принимать их. Спорт не знает границ, и олимпийский лозунг «Быстрее. Выше. Сильнее. Вместе» в этом свете играет новыми красками. Весь день сегодня на форуме будут присутствовать наши прославленные чемпионы, которые будут выступать перед ребятами, проводить семинары и мастер-классы — чтобы юные олимпийцы получили заряд бодрости и мотивации для будущих побед на международных аренах. Как мечтал основатель современного олимпийского движения барон де Кубертен, давайте сделаем мир немного лучше через спорт.

Напомним, что Форум юных олимпийцев был учрежден ОКР в 2018 году, и первыми его участниками стали спортсмены, отправившиеся позже на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. С тех пор он проводится ежегодно за исключением 2020-го, когда мероприятие отменили из-за пандемии. В нынешнем форуме участвуют почти три сотни молодых спортсменов из 10 стран.