«Мы не должны поддаваться эйфории». Ларионов высказался о золоте России на юношеской Олимпиаде

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу российской команды 2004 г.р. на юношеской Олимпиаде.

— Вы были на юношеской Олимпиаде в Лозанне. Насколько это серьезная победа?

— Любая победа важна. С одной стороны, хорошая игра парней очень порадовала. С другой стороны, за каждой победой стоит глубокий анализ соперника, с которым мы играли. Насколько были готовы другие команды, которые приехали на эту Олимпиаду? Были ли там сильнейшие игроки? Эту победу нужно оценивать трезво. Мы не должны поддаваться этой эйфории. В любом случае, года через два люди, которые были не очень заметны в сборной той же Финляндии, Америки или Канады, будут совершенно на другом уровне.

— Как правильно относится журналистам и болельщикам к таким ребятам, как Мичков и Мирошниченко? Можно ли говорить, что это будущие звезды?

— Всегда можно похвалить мальчишек. Но хоккей — игра командная, поэтому пока рано давать какие-то большие эпитеты. Эти два парня были лидерами, безусловно. Но не нужно их превозносить раньше времени. Игра меняется очень быстро. Те, кто сегодня не попал в сборную, завтра уже будут стучаться в двери. Важно воспринимать свой успех правильно. Хоккей — быстроразвивающийся вид спорта. Плюс на этой олимпиаде не было тех же шведов и чехов. Мальчишки из этих стран тоже могут составить большую конкуренцию. Через год-два мы сможем оценить игроков, которые заучили о себе сегодня. Этот процесс требует правильного подхода, воспитания и оценки произошедшего. (Алена Гребенькова)