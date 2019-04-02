МОК намерен провести церемонию перераспределения олимпийских медалей экипажей Зубкова в течение года

Международный олимпийский комитет (МОК) собирается провести церемонию перераспределения золотых олимпийских медалей бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло в течение 12 месяцев.

- МОК работает с национальными олимпийскими комитетами спортсменов, чтобы провести церемонию в течение 12 месяцев, если только спортсмены не примут решение провести церемонию на следующих Олимпийских играх, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

Медали россиян, завоеванные на Олимпиаде-2014 в Сочи, будут переданы спортсменам из Латвии (в соревнованиях четверок) и атлетам из Швейцарии (в соревнованиях двоек).

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова и Александра Воеводу виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде-2014.

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