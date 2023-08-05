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Сегодня, 10:52

Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ

Руслан Минаев
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Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта Олег Матыцин пригласил представителей США и Австралии для участия в Играх стран СНГ.

«Американцы, австралийцы, пожалуйста, приезжайте, участвуйте, мы открыты. Этот формат многих стран не относится к юрисдикции МОК или кого-либо еще. Надеюсь, в мире к нашим Играм стран СНГ относятся с уважением», — цитирует главу ведомства РИА «Новости Спорт».

Ранее Матыцин заявил, что недружественных стран для российских спортсменов нет.

II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Источник: РИА
Олег Матыцин
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