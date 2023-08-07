В МОК рассказали, что Сотникова не сдавала положительных допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи
Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном фигурном катании Аделина Сотникова не сдавала положительных допинг-тестов на Играх в Сочи, сообщили в МОК в ответ на запрос Олимпийского комитета Южной Кореи (KSOC).
В одном из интервью девушка призналась, что находилась под подозрением, но ее дело закрыто после того, как проба Б оказалась отрицательной.
В МОК рассказали об отрицательной пробе Сотниковой, которую она сдала в 2014 году. В 2017 году была сделана перепроверка пробы, которая также не выявила допинговых нарушений со стороны россиянка.
«Образец допинг-пробы А Сотниковой никогда не давал положительного результата», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Yonhap.
Сотникова стала олимпийской чемпионкой на Играх-2014 в Сочи в женском одиночном катании. Второй на той Олимпиаде стала кореянка Ким Юна.