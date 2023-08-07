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Допинг

Сегодня, 20:39

В МОК рассказали, что Сотникова не сдавала положительных допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи

Виктория Кравченко
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Аделина Сотникова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка 2014 года в одиночном фигурном катании Аделина Сотникова не сдавала положительных допинг-тестов на Играх в Сочи, сообщили в МОК в ответ на запрос Олимпийского комитета Южной Кореи (KSOC).

В одном из интервью девушка призналась, что находилась под подозрением, но ее дело закрыто после того, как проба Б оказалась отрицательной.

В МОК рассказали об отрицательной пробе Сотниковой, которую она сдала в 2014 году. В 2017 году была сделана перепроверка пробы, которая также не выявила допинговых нарушений со стороны россиянка.

«Образец допинг-пробы А Сотниковой никогда не давал положительного результата», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Yonhap.

Сотникова стала олимпийской чемпионкой на Играх-2014 в Сочи в женском одиночном катании. Второй на той Олимпиаде стала кореянка Ким Юна.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230807/mok-1888710056.html
Аделина Сотникова
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