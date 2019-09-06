Лукашенко выступил с идеей совместной Олимпиады с Россией или Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с идеей провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной. В 2014 году МОК принял ряд поправок к регламенту проведения Игр, по которым некоторые дисциплины могут быть разыграны за пределами страны-хозяйки.

— Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести, — цитирует Belta Лукашенко. — Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Белоруссии — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает.

Ранее уже существовал прецедент Олимпиады в двух странах. Игры-1956 прошли в Австралии и Швеции. Связано это было с нежеланием м австралийских властей разрешить ввоз животных на территорию страны. Поэтому соревнования по конному спорту проводились в Стокгольме и завершились еще до начала открытия Олимпийских игр в Мельбурне.