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Лукашенко выступил с идеей совместной Олимпиады с Россией или Украиной

13:47

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с идеей провести совместную Олимпиаду с Россией или Украиной. В 2014 году МОК принял ряд поправок к регламенту проведения Игр, по которым некоторые дисциплины могут быть разыграны за пределами страны-хозяйки.

— Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести, — цитирует Belta Лукашенко. — Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Сейчас Национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести — в Белоруссии — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает.

Ранее уже существовал прецедент Олимпиады в двух странах. Игры-1956 прошли в Австралии и Швеции. Связано это было с нежеланием м австралийских властей разрешить ввоз животных на территорию страны. Поэтому соревнования по конному спорту проводились в Стокгольме и завершились еще до начала открытия Олимпийских игр в Мельбурне.

Дополнительная информация

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarus-mogla-by-sovmestno-s-rossiej-ili-ukrainoj-provesti-i-olimpiadu-361053-2019/

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