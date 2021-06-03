Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о том, что Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летней Олимпиады после того, как закончится действие санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году.

«Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подает заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определенные гарантии правительства. Вся дорожная карта понятна. Для летних Игр Казань — самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления», — приводит слова Леонова РИА Новости.

Россия по решению CAS не может проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры до декабря 2022 года, а также нельзя выдвигать заявки на проведение последующих турниров.