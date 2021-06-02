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Войнова, Шмелева и Дмитриев попали в состав сборной России по велотреку на Олимпиаду в Токио

11:30
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Главный тренер сборной России по по велогонкам на треке Сергей Ковпанец сообщил, что чемпионы мира Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев вошли в состав российской команды на Олимпийские игры в Токио.

«Полный состав олимпийской сборной пока не определен. В ближайшее время должен состояться президиум федерации, на котором будет обсуждаться расширенный состав кандидатов. Но до конца июня все фамилии наших олимпийцев будут названы. Сейчас у нас идут заключительные сборы перед этапом Кубка наций в Санкт-Петербурге, после переноса чемпионата Европы мы вынуждены теперь скорректировать наши планы.

Но костяк олимпийской сборной уже есть, тут ничего не поменяется. Войнова, Шмелева и Дмитриев точно поедут на Олимпиаду, это наши лидеры. С другими участниками Игр, повторюсь, мы определимся до конца июня", — цитирует Ковпанца ТАСС.

1 июля исполком Олимпийского комитета России утвердит состав команды на Игры в Токио. Этап Кубка наций по велотреку пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11534671

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