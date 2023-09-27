Комиссия спортсменов МОК 1 октября рассмотрит рекомендации по участию россиян в турнирах

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) намерена рассмотреть рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МОК.

По данным источника, обсуждение этого вопроса пройдет 1 октября, в первый день Международного форума спортсменов. Из российских представителей в комиссии есть только двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Международный форум спортсменов пройдет 1 и 2 октября в швейцарской Лозанне.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.