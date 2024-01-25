Ишмуратова: «Белорусы — наши ребята, поэтому должны участвовать в спартакиаде»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова отреагировала на допуск белорусских спортсменов к участию в зимней Спартакиаде сильнейших.

«Я всегда рада, когда проводят открытые чемпионаты и первенства с белорусами. Возрастает интерес публики, острая борьба, конкуренция. Учитывая, что уровень биатлона в Белоруссии высокий, их участие пойдет на пользу и болельщикам, и самим спортсменам. Белорусы все равно наши ребята, и мы их воспринимаем как наших спортсменов, поэтому они должны участвовать. Очень надеюсь, что организаторы соревнований создадут для них лучшие условия, чтобы они не чувствовали себя чужими и обделенными», — цитирует Ишмуратову Metaratings.ru.

Ранее главный тренер сборной Белоруссии по биатлону Юрий Альберс подтвердил участие национальной команды в Спартакиаде сильнейших-2024. Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля в пяти регионах России.