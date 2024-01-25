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Сегодня, 17:00

Зимняя Спартакиада сильнейших: дата и место проведения церемонии открытия

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зимняя «Спартакиада сильнейших» будет проходить с 9 по 18 февраля в пяти регионах России по 16 олимпийским видам спорта. Церемония открытия соревнований состоится вечером 9 февраля на «Трактор-Арене». Билеты на мероприятие доступны в открытой продаже «Городских зрелищных кассах». Цена составляет от 300 до 700 рублей.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин будет вести церемонию открытия «Спартакиады сильнейших», которая прдедставит собой полуторачасовую праздничную программу. Хедлайнером мероприятия будет российский исполнитель Niletto.

На Спартакиаде ожидается более 2500 спортсменов, больше всего участников в лыжах (560) и сноуборде (500). Призовой фонд составит 620 миллионов рублей.

Основную информацию о Зимней «Спартакиаде сильнейших» можно узнать в нашем материале.

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