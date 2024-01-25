Зимняя Спартакиада сильнейших: программа — виды спорта и места проведения
Программа Спартакиады сильнейших включает 16 видов спорта
Зимняя Спартакиада сильнейших будет проходить по 16 олимпийским видам спорта. Соревнования состоятся с 9 по 18 февраля в пяти регионах России.
На спартакиаде ожидается более 2500 спортсменов, больше всего участников в лыжах (560) и сноуборде (500). Медали будут разыграны в следующих видах спорта:
- Ски-альпинизм (4 комплекта)
- Биатлон (11)
- Бобслей (4)
- Скелетон (3)
- Горнолыжный спорт (4)
- Конькобежный спорт (14)
- Шорт-трек (9)
- Керлинг (3)
- Лыжные гонки (12)
- Лыжное двоеборье (3)
- Прыжки с трамплина (3)
- Санный спорт (5)
- Сноуборд (11)
- Фигурное катание (4)
- Фристайл (15)
- Хоккей (1)
С основной информацией о зимней Спартакиаде сильнейших можно познакомиться в нашем материале.
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