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Сегодня, 15:00

Зимняя Спартакиада сильнейших: программа — виды спорта и места проведения

Программа Спартакиады сильнейших включает 16 видов спорта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сочи, «Красная Поляна».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зимняя Спартакиада сильнейших будет проходить по 16 олимпийским видам спорта. Соревнования состоятся с 9 по 18 февраля в пяти регионах России.

На спартакиаде ожидается более 2500 спортсменов, больше всего участников в лыжах (560) и сноуборде (500). Медали будут разыграны в следующих видах спорта:

  • Ски-альпинизм (4 комплекта)
  • Биатлон (11)
  • Бобслей (4)
  • Скелетон (3)
  • Горнолыжный спорт (4)
  • Конькобежный спорт (14)
  • Шорт-трек (9)
  • Керлинг (3)
  • Лыжные гонки (12)
  • Лыжное двоеборье (3)
  • Прыжки с трамплина (3)
  • Санный спорт (5)
  • Сноуборд (11)
  • Фигурное катание (4)
  • Фристайл (15)
  • Хоккей (1)

С основной информацией о зимней Спартакиаде сильнейших можно познакомиться в нашем материале.

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