Зимняя Спартакиада сильнейших будет проходить по 16 олимпийским видам спорта. Соревнования состоятся с 9 по 18 февраля в пяти регионах России.

На спартакиаде ожидается более 2500 спортсменов, больше всего участников в лыжах (560) и сноуборде (500). Медали будут разыграны в следующих видах спорта:

Ски-альпинизм (4 комплекта)

Биатлон (11)

Бобслей (4)

Скелетон (3)

Горнолыжный спорт (4)

Конькобежный спорт (14)

Шорт-трек (9)

Керлинг (3)

Лыжные гонки (12)

Лыжное двоеборье (3)

Прыжки с трамплина (3)

Санный спорт (5)

Сноуборд (11)

Фигурное катание (4)

Фристайл (15)

Хоккей (1)

С основной информацией о зимней Спартакиаде сильнейших можно познакомиться в нашем материале.

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