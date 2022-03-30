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Сегодня, 07:05

Олег Матыцин: «Возвращение на международную арену не является некой мечтой»

Министр спорта Олег Матыцин считает неправильным строить стену между Россией и международным спортом
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Матыцин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью «СЭ» заявил, что неправильно строить стену между Россией и международным спортом.

«Возвращение на международную арену не является некой мечтой. Эмоциональные и политизированные рекомендации МОК и решения международных федераций в отношении российских спортсменов нанесли огромный урон международному спорту, — подчеркнул министр. — Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку. Тем не менее решения приняты. Мы оказались в новых условиях.

Надеюсь, что со стороны международных федераций будет стремление в самое ближайшее время искать выходы из этого кризиса. Поэтому считаем важным сохранять диалог. Причем позиции международных федераций достаточно разные. Официально принято решение о санкциях, но внутри очень много разных мнений. Насколько мне известно, большинство спортивных чиновников выступает за возвращение наших спортсменов к международным стартам и недопустимость коллективной ответственности на политической почве.

Строить стену между Россией и международным спортом неправильно. Но минимум год мы будем действовать с учетом сложившейся ситуации. Более активно работать в азиатском направлении, где много интересных форматов. Мы блокированы в европейском спортивном пространстве, азиатские страны на сегодняшний день как минимум сохраняют более выдержанную позицию. Считаю, это надо использовать в наших интересах, чтобы сохранить международный стандарт конкуренции».

 
Министр спорта&nbsp;РФ Олег Матыцин. Олег Матыцин: «Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку»
Олег Матыцин
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