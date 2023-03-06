Глава ИИХФ обсудил с МОК условия допуска россиян до международных соревнований

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

Ранее Тардиф заявил «СЭ», что обсудит с МОК условия допуска спортсменов из России и Белоруссии.

«Общение с МОК? Обсуждение было больше об Олимпийских играх и сроках начала олимпийской квалификации. И об условиях участия», — сказал Тардиф «СЭ».

Сборные России и Белоруссии по решению ИИХФ после рекомендаций МОК пропустили чемпионат мира 2022 года и пропустят предстоящий турнир в Тампере и Риге.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.