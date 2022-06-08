Фетисов — о словах Баха: «Не было оснований отстранять россиян. Он может по-другому защитить спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о причинах отстранения спортсменов из России от международных соревнований.

«Не было никаких оснований отстранять российских спортсменов. Юридических оснований не существует. Мы должны сформировать объемные претензии — материальные, моральные. Болельщики нашей страны тоже могут присоединиться к этому. К Международному олимпийскому комитету можно сформулировать колоссальные требования. Тем более что МОК еще рекомендует отстранять россиян. Спортсмены могут сами себя защитить. Бах сам спортсмен, лидер олимпийского движения. Он может по-другому защищать спортсменов», — сказал Фетисов «СЭ».

Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.