Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 15:54

Фетисов — о словах Баха: «Не было оснований отстранять россиян. Он может по-другому защитить спортсменов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о причинах отстранения спортсменов из России от международных соревнований.

«Не было никаких оснований отстранять российских спортсменов. Юридических оснований не существует. Мы должны сформировать объемные претензии — материальные, моральные. Болельщики нашей страны тоже могут присоединиться к этому. К Международному олимпийскому комитету можно сформулировать колоссальные требования. Тем более что МОК еще рекомендует отстранять россиян. Спортсмены могут сами себя защитить. Бах сам спортсмен, лидер олимпийского движения. Он может по-другому защищать спортсменов», — сказал Фетисов «СЭ».

Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Вячеслав Фетисов
Томас Бах
1
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Фигурное катание пустили по пути деградации: решение ISU позволит побеждать соперницам россиянок, сделав выступления проще
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резцова — о словах Баха: «Пускай уже скажет, что он на стороне наших спортсменов»

В Госдуме раскритиковали заявление Баха об отстранении российских спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости